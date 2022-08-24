Андрей Чибис предлагает направить законопроект о втором этапе инвестквот на обсуждение в регионы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением направить законопроект о втором этапе инвестквот на обсуждение в региональные правительства и парламенты.

«В настоящее время из-за действия санкций рынки США и Европы закрыты для российского краба, что поставило краболовные компании Северного бассейна на грань выживания, так как объёмы вылавливаемого в Баренцевом море краба не находят сбыта. Вследствие этого, например, одна из крупнейших крабодобывающих компаний – ЗАО «Арктиксервис» за первую половину 2022 года понесла убытки в размере 5,8 млрд рублей», - говорится в обращении главы Заполярья.

Как пишет severpost.ru, Андрей Чибис отметил, что «переориентация поставок и развитие продаж на рынках Юго-Восточной Азии потребуют не менее двух лет. При этом компаниями прогнозируется 2-3-кратное снижение цен на крабовую продукцию из-за возросшего предложения.

Изъятие вторых 50% крабовых квот может привести к банкротству предприятий, которые ранее получили их по «историческому принципу».

А также увеличение финансовых издержек предприятий приведёт к снижению на 1 млрд рублей объёмов ежегодных поступлений в бюджетную систему Мурманской области налогов на прибыль, ЕСХН, НДФЛ, сократятся также обязательные отчисления во внебюджетные фонды.

Документ опубликован Telegram-каналом «Рыбфронт». Напомним, губернаторы других морских регионов также выступили против второго этапа инвестквот.