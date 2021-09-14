Андрей Чибис предложил исключить возрастной критерий для получения выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья

13 сентября на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис предложил исключить возрастной критерий как условие получения выплаты для молодых семей на приобретение или строительство жилья, если они простояли в очереди 5 лет и более.

«Ещё один вопрос касается жилья и молодых семей. В рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» при поддержке федерального центра у нас молодые семьи до 35 лет получают выплаты на приобретение или строительство жилья. В среднем эта выплата составляет чуть больше 500 тысяч рублей на одну семью. В этом году уже 50 семей их получили, и столько же получат до конца года», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что на сегодняшний день в Мурманской области порядка 1200 молодых семей ожидают получения выплаты. И в среднем срок ожидания выплат составляет 6-8 лет.

«Мы понимаем, что возникает риск исключения из программы для тех, кто стоял в очереди долгие годы и перестал уже подходить под возрастные критерии. Поэтому предлагаю исключить возрастной критерий как условие получения выплаты для молодых семей, простоявших в очереди 5 и более лет и нуждающихся на момент получения выплаты в улучшении жилищных условий», – сказал губернатор.

На ближайшие два года такое решение позволит около 45 семьям продолжить участие в программе, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.