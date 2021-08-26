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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.21 08:45

Андрей Чибис предложил провести в Мурманской области арктический молодёжный форум

Организовать в Мурманской области арктический молодёжный форум – такое предложение высказал губернатор Андрей Чибис в ходе разговора по каналам видеосвязи с членами делегации Мурманской области на межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога».

Форум «Ладога» в 2021 году проводится уже в 13-й раз. Целью мероприятия является формирование позитивной повестки и конструктивного образа мышления молодёжи для устойчивого развития малых территорий регионов Северо-Запада путем развития компетенций участников молодежных сообществ. В рамках форума также проходит грантовый конкурс Росмолодежи, по итогам которого авторы лучших проектов получат до 1,5 млн рублей на реализацию своих инициатив.

В состав делегации Мурманской области вошли 10 человек из разных городов региона, среди которых – специалисты по работе с молодёжью и студенты – авторы проектов.

«Для меня большая честь, что наши ребята представляют на «Ладоге» Мурманскую область, позиционируют её как столицу Арктики и предлагают свои инициативы, чтобы всем было интересно жить. Очень надеюсь, что вы впитали полезный опыт, знания, идеи, чтобы мы вместе с вами их реализовали на нашей территории», – сказал Андрей Чибис, приветствуя делегатов.

В беседе с молодыми северянами губернатор рассказал о подготовке к заседанию президиума Госсовета по вопросам образования и попросил помощи в решении насущных проблем в этой сфере.

«Задача – как сделать формат образования удобоваримым для учеников. Прошу вас подумать над тем, каким должно быть самоуправление в школах, чтобы это была не профанация, не «для галочки», а чтобы действительно появились инструменты, позволяющие слышать мнение школьников, молодых людей. Чтобы ребята влияли на принятие решений у себя в школе, в городе, в области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Тема обратной связи с молодёжью стала одной из ключевых в дискуссии с губернатором. Так, глава региона поддержал идею о включении активной творческой молодёжи в планирование городских мероприятий, подчеркнув, что именно молодёжь сама должна определять, что ей нужно от массовых праздников.

«Должна быть очень понятная система коммуникации – инициатива, её поддержка и реализация. Тут вы правы абсолютно, согласен, давайте это прокрутим», – сказал губернатор.

В свою очередь, сам Андрей Чибис предложил заполярным активистам разработать формат собственного молодёжного форума, который мог бы регулярно проводиться в Мурманской области.

«Чтобы мы с вами собрали молодёжь арктических регионов и, в том числе, наших зарубежных соседей, потому что наши проблемы очень схожи. Север – родина смелых, и молодёжь нам нужна смелая и активная. Методы мы с вами пообсуждаем, заодно подумаем над местом, где это может быть. Мы только что провели арктический фестиваль в Териберке, не исключено, что там мы и его и проведём. А может быть, и не там. Главное – зафиксируем с вами решение, что в следующем году делаем крутой молодёжный форум», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор и молодёжные лидеры договорились после возвращения с «Ладоги» встретиться и предметно обсудить намеченные планы.

 

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