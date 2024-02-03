Андрей Чибис предложил расширить «узкие места» в части развития Мурманского транспортного узла на совместном заседании президиума правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совместном заседании президиума правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». На повестку заседания было вынесено обсуждение итогов выполнения транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2023 году. Также участники обсудили планы по выполнению показателей на 2024 год и перспективы развития с 2025 года.

В рамках заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство РФ за поддержку, оказываемую в рамках развития транспортной инфраструктуры в регионе, а также выступил с предложением провести работу по «расшивке узких мест», которая позволит увеличить пропускную способность Мурманского транспортного узла.

«Хочу выразить благодарность правительству РФ за поддержку, благодаря которой нам удалось в достаточно короткие сроки построить железную дорогу на западном берегу Кольского залива. В момент запуска рабочего движения по железнодорожному мосту Президент России Владимир Путин упомянул о необходимости рассмотреть вопросы по увеличению пропускной способности Мурманского транспортного узла. В этой связи прошу рассмотреть возможность учесть в паспорте нашего проекта мероприятия по расширению «узких мест» с точки зрения развития Мурманского транспортного узла. Строительство железной дороги, по которой запущено рабочее движение, позволило нам достичь понимания по грузопотокам. Соответствующее поручение по итогам заседании позволило бы нам с коллегами качественно отработать расширение «узких мест», – сказал глава региона.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На основе предложений, выработанных в ходе заседания, будут даны поручения профильным министерствам и ведомствам.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в ноябре 2022 года Андрей Чибис возглавил созданную по поручению Президента России Владимира Путина рабочую группу по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ. За это время был выдвинут ряд предложений, получивших поддержку президента и правительства и запущенных в работу. Среди них – отправка по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ-2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, запуск рабочего движения по железнодорожному мосту на западном берегу Кольского залива, а также принятие решения о газификации Мурманской области. Кроме того, начата комплексная работа по реновации ЗАТО Арктической зоны России, запущена «Арктическая ипотека», утверждены опорные населенные пункты Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru