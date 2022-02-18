Андрей Чибис предложил создать в России федеральную программу строительства учреждений среднего профобразования

Сегодня в Кировске проходит выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, где обсуждают вопросы профориентации обучающихся. В рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис предложил создать федеральную программу строительства учреждений среднего профессионального образования (СПО), так как в настоящее время выпускники именного этого направления наиболее востребованы в России.

«Давайте вспомним, когда в нашей стране был построен последний современный колледж? В 60-е годы. А выпускник СПО сейчас в стране более востребован, чем выпускник с высшим образованием. Мы обязаны сегодня работать над тем, чтобы запустить программу строительства новых современных и высокотехнологичных колледжей и СПО», – отметил глава региона.

Предложение Андрея Чибиса поддержали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Мы активно отстаиваем идею о том, чтобы появилась отдельная федеральная программа, такая, как есть по нашим школам и детским садам. Касательно оборудования определённые шаги сделали, но всё, что касается зданий, сооружений, общежитий, они, как правило, постройки 50-60-х годов. Здесь мы ваши сторонники, ваши фразы звучат в унисон с теми предложениями, которые озвучивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко», – подчеркнула Лилия Гумерова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440498/#&gid=1&pid=4