Андрей Чибис предложил включить проект развития МТУ и реконструкцию аэропорта Мурманск в обновлённый комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года

В рамках проходящей в Москве «Транспортной недели – 2020» глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Одним из вопросов повестки дня стала новая редакция методических указаний по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на период до 2024 года.

В ходе обсуждения вопроса глава региона выступил с предложением включить в комплексный план проекты в Мурманской области. Важнейший из них – железнодорожная инфраструктура Мурманского транспортного узла.

«Это проект поименован в утверждённой Президентом Стратегии развития Арктики. Необходимо зафиксировать безусловное завершение в установленные сроки первого этапа, который сейчас ведётся, – это строительство железнодорожной инфраструктуры на западный берег Кольского залива, и не только к порту Лавна, но и к новым грузоотправителям, которые сейчас появились в рамках первой партии территории опережающего развития», – отметил Андрей Чибис.

Второй проект, который, по мнению губернатора, требует федеральной поддержки, – укрепление взлётно-посадочной полосы аэропорта Мурманск.

«В магистральном плане есть федеральные инвестиции на развитие аэропорта Мурманск. Но требуется усиление взлетно-посадочной полосы для приема дальнемагистральных воздушных судов. Мы просим поддержать реализацию этого проекта в рамках ГЧП. Компания-эксплуатант «Новапорт» готова к такому формату», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предложения главы Мурманской области были приняты президиумом комиссии к сведению.