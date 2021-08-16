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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.21 16:30

Андрей Чибис предложил внести изменения в законодательство, регулирующее право на управление снегоходом

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис дал заместителю губернатора Юрию Сердечкину поручение проработать предложения по изменению федерального законодательства, касающегося прав на управление снегоходом. Поводом для инициативы послужил доклад заместителя губернатора Ольги Кузнецовой об одном из получателей «Гектара Арктики», который намерен использовать земельный участок для создания современной снегоходной трассы.

«Прошу подготовить предложение в федеральное правительство, касающееся темы снегоходов. Это очень популярный вид активного отдыха. Но сегодня, чтобы снегоходом управлять, необходимо иметь права тракториста-машиниста, что усложняет оказание таких услуг. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения. По большому счёту, очевидно, что навыков и знаний управления автомобилем достаточно, чтобы управлять снегоходом. Если снять эту административную препону, то количество тех, кто будет пользоваться этим сервисом легально и законно, кратно вырастет. Это поможет туроператорам и, конечно, привлечёт дополнительных туристов», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время в России для управления снегоходом требуется пройти особое обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста (права категории А I). Такие права можно получить только в инспекции Гостехнадзора.

 

 

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