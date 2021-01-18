Андрей Чибис предложил вовлекать школьников в обсуждение грантовых проектов по трансформации школьных пространств

Проекты по трансформации школьных пространств, которые будут претендовать на получение региональной грантовой поддержки, должны обсуждаться с самими школьниками. Такое предложение губернатор Андрей Чибис озвучил сегодня на традиционном оперативном совещании.

Напомним, в 2021 году государственные и муниципальные школы Заполярья смогут участвовать в конкурсе грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия «Современное школьное пространство: «Arctic school». Старт отбору заявок будет дан в феврале. Мероприятие организовано в рамках госпрограммы Мурманской области «Образование и наука».

«Конечно, наши школы требуют модернизации, и прежде всего мы поддержку будем оказывать тем, кто предлагает хороший и интересный проект, в том числе обсудив его с самими школьниками. Поэтому дерзайте! Если проект окажется успешным, мы готовы будем увеличить финансирование в этом направлении», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как рассказала министр образования и науки региона Ольга Дзюба, гранты будут выделяться по четырем направлениям: «современное пространство школьной столовой» – по 2,5 млн рублей; «спортивное школьное пространство» – по 5 млн рублей; «общественное школьное пространство» (информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации и иные пространства) – по 2,5 млн рублей; «внутреннее (учебное) школьное пространство» (учебные кабинеты) – по 1 млн 250 тысяч рублей.

Как сообщает регионально Министерство образования и науки, глава ведомства пояснила, что субсидия предоставляется на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления гранта, в том числе на проведение капитальных и текущих общестроительных работ, оплату работ, услуг и прочих расходов, приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в соответствии с направлением поданной заявки.

«Обязательным условием предоставления гранта является софинансирование заявки из средств муниципального бюджета, внебюджетных средств самой организации или предприятий-партнеров в размере не менее 2 % от суммы гранта. В каждой из номинаций не менее одного гранта будет предоставлено малокомплектным школам и школам, расположенным в сельской местности, при условии подачи ими заявки на участие в отборе», – подчеркнула Ольга Дзюба.

Порядок предоставления гранта будет размещен на сайте министерства образования и науки Мурманской области в конце января.