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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.20 08:30

Андрей Чибис представил концепцию развития туризма в Мурманской области на международном форуме «Доступная Арктика»

Вчера на Первом международном арктическом медиаконгрессе губернатор Андрей Чибис рассказал о развитии туризма в Мурманской области. Глава региона представил доклад «Туристская индустрия как важная составляющая комплексного развития регионов Арктической зоны РФ» в рамках пленарного заседания на международном форуме «Доступная Арктика».

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, СМИ, научно-исследовательских, общественных и других организаций, заинтересованных в развитии туризма на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что туризм оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. Кроме того, в настоящее время наблюдается динамика возрастающего интереса к Арктике.

«Арктика – это уникальная территория нашей страны. И экономический потенциал у сферы туризма в Мурманской области колоссальный. Однако мы отстаём от мировых тенденций, что связано с несовершенной инфраструктурой отрасли. И мы нацелены создать современную среду для туризма в нашем регионе. Туристов необходимо влюбить в нашу северную землю, в Арктику», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Мурманской области ведется работа по реализации нескольких крупных проектов, которые станут импульсом развития всей туристической отрасли. Одним из них является проект по созданию и развитию природного парка мирового уровня «Териберка» и туристско-рекреационного кластера «Териберка». Придание территории данного статуса позволит не только сохранить ценные природные ландшафты и обеспечить необходимое регулирование растущего туристического потока, но и будет способствовать увеличению вклада туристической отрасли в экономику региона.

Ключевым проектом станет и строительство причала для маломерных туристических судов и яхт с обустройством пляжной зоны. Мурманская область омывается двумя морями и отличается большим количеством озер и рек, что является прекрасным стартовым условием для развития разных видов водного туризма.

Планируется также комплексное развитие аэропорта города Мурманска. Так, воздушная гавань Заполярья станет «узловой» в обход московского авиаузла. Это будет плюсом для прилетающих из Европы и путешествующих в восточную часть России туристов.

Проект создания культурно-делового центра «Новый Мурманск» позволит кардинально изменить облик центральной части города. Как для жителей, так и гостей региона, Мурманск станет центром притяжения для отдыха, развлечений, бизнес-встреч, тренингов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете на период 2021-2023 гг. Федеральное агентство по туризму проводит Первый международный арктический медиа-конгресс в рамках международного форума «Доступная Арктика».

Основной целью мероприятия является создание международной коммуникационной площадки для продвижения уникального туристского потенциала Русской Арктики, привлечения дополнительных туристских потоков и инвестиций в сферу туризма, коммуникации всех заинтересованных сторон, координации их действий и определения вектора развития в сфере туризма на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и взаимодействию между жителями Арктики и арктическими государствами (Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки).

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