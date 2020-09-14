Андрей Чибис представил нового руководителя Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании представил нового руководителя министерства градостроительства и благоустройства Марию Гаврилову. «Мария Гаврилова человек, зарекомендовавший себя в качестве заместителя министра достаточно эффективным руководителем, имеющим большой опыт в муниципалитете город Мурманск, и уверен, что у вас все получится, желаю успехов», – сказал губернатор.

Мария Гаврилова окончила юридический факультет Калининградского государственного университета. Переехала в Мурманскую область в 2004 году. Работала по профессии в муниципальных органах власти региона. Порядка 12 лет трудилась в правовом отделе аппарата Совета депутатов города Мурманска. С апреля этого года являлась заместителем министра градостроительства и благоустройства региона.

Как сообщил губернатор, Михаил Кудряшов, занимавший пост министра Минграда, продолжит работать в команде правительства региона.

«Михаил Кудряшов становится моим советником по градостроительной деятельности, а самое главное – возглавит Центр городского развития Мурманской области. В нём создана проактивная команда. Очень важно, с учётом опыта он должен стать одним из передовых центров страны. Михаил как профессиональный архитектор, имеющий гигантский опыт работы в этой сфере, я уверен, как раз сможет эту команду дополнить, укрепить и с учётом новых задач и вызовов запустить работу центра», – сказал губернатор, объявляя о кадровых перестановках в правительстве Мурманской области, и пожелал Михаилу Кудряшову удачи на новом месте, пишет региональное Министерство информационной политики.