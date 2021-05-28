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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 13:00

Андрей Чибис представил природоохранные проекты Мурманской области в рамках IX Невского международного экологического конгресса

Ликвидация накопленного ущерба, меры по снижению влияния на природу крупных предприятий, экологические аспекты газификации Мурманской области стали содержанием доклада губернатора региона Андрея Чибиса на круглом столе «Арктика: актуальные экологические вопросы» в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

В обсуждении проблем охраны окружающей среды Севера приняли участие федеральные министры, руководители компаний, главы регионов. Модератором выступила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова. Губернатор Мурманской области подключился к дискуссии по каналам видеосвязи.

Глава региона отметил, что огромную роль в улучшении экологической обстановки в Заполярье сыграла совместная с работающими на территории компаниями работа по снижению количества выбросов в атмосферный воздух. Речь идёт, прежде всего, о программах модернизации производства «Норникеля» и Ковдорского ГОКа.

«Нам удалось в рамках заключенных соглашений и специальных дополнительных преференций, инвестконтрактов регионального уровня добиться существенного сокращения вредных выбросов в атмосферу», - сообщил Андрей Чибис.

Столь же важным аспектом природоохранной деятельности, по мнению губернатора, является поэтапная рекультивация старых свалок и мусорных полигонов. Кроме того, отметил Андрей Чибис, снижению антропогенного давления на окружающую среду служит создание и расширение в Мурманской области сети природных парков.

Ключевой задачей в сфере экологии глава Мурманской области назвал уход от мазутозависимости и переход заполярной энергетики на иные виды топлива.

«Использование мазута, с учётом текущей ситуации, абсолютно, на наш взгляд, нерационально, неэффективно, а самое главное, что сейчас мазутные источники теплоснабжения являются, по сути, основным загрязнителем экологии в Арктике. В рамках поручения председателя правительства РФ мы детально прорабатываем вопрос и очень надеемся, что будет принято решение о переводе Мурманской области на газ. Это радикально снизит выбросы в атмосферу, это обеспечит сокращение платежей для населения, а значит, сможет удержать на Севере людей, обеспечит рабочие места местными трудовыми кадрами», - подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе приоритетных задач улучшения экологического состояния Мурмана Андрей Чибис упомянул очистку Кольского залива от затонувших судов.

«Экологическая повестка является одним из наших ключевых приоритетов, и, развивая экономику, мы стремимся сократить ту нагрузку, которая сложилась за счёт старых производств, перейти на другие виды топлива и улучшить качество жизни людей за счёт хорошей экологии», - резюмировал губернатор.

 

 

 

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