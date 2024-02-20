Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»

20 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День энергетики. Ключевым событием деловой программы отраслевого дня стала пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики», участие в которой приняли заместитель председателя правительства России Александр Новак, а также главы регионов, в том числе, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках пленарной сессии эксперты рассказали о значимых достижениях последних лет в энергетической сфере, а также обсудили вопросы устойчивого развития отрасли в отдельных регионах и стране в целом.

«Энергетика на сегодняшний день – это одна из ключевых отраслей экономики России, а производство сжиженного природного газа – одно из стратегически важных направлений. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа не менее 100 млн тонн в год. Это амбициозная задача. Так, летом прошлого года Президент РФ принял решение о газификации Мурманской области, в рамках которого будут прокладывать газопровод и строить кластер по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» мощностью 20 млн тонн в год. Это будет мощный толчок для развития нашей страны», – отметил Александр Новак.

На пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил проект газификации региона – одного из важнейших достижений, которое удалось перевести в практическую плоскость благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Андрей Чибис подчеркнул, что принятое решение позволило запустить строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа, благодаря которому удастся увеличить эффективность логистики и конкурентоспособность на мировом рынке СПГ-проектов, а также повысить потенциал грузооборота Северного морского пути.

«Мы гордимся, что благодаря поддержке нашего президента Мурманская область стала одним из центров компетенций для реализации СПГ-проектов. В рекордно короткие сроки нам удалось построить с «нуля» уникальный «завод по строительству заводов», которые могут передвигаться по воде в любую точку мира. Летом прошлого года Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Она весит 640 тысяч тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис напомнил, что исторически важное решение по газификации региона, принятое Президентом России Владимиром Путиным, предусматривает строительство магистрального газопровода от Волхова до Мурманска общей протяжённостью порядка 1,3 тысячи км. Реализация проекта, который приобрел глобальные масштабы в 2023 году, позволит создать более 20 тысяч рабочих мест и станет мощнейшим толчком к экономическому развитию Мурманской области.

«В рамках газификации региона начнётся строительство двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2. Кроме того, для подключения завода к электрическим сетям «Россети» построят в Мурманской области ЛЭП общей протяжённостью 360 км и новую магистральную подстанцию. В результате газификации появится возможность решить проблему мазутозависимости региона, а также запустить крупные инвестиционные проекты в сфере глубокой переработки полезных ископаемых, которые добываются в больших объемах на территории Мурманской области. Я хочу ещё раз поблагодарить Президента России Владмира Путина, правительство РФ и лично Александра Валентиновича Новака, за поддержку наших проектов. Перспективы, которые даст нам газификация региона, протянутся вперед на целые на десятилетия», – подвел итоги губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках тематической программы Дня энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Мурманской области Андрей Чибис также примет участие во встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака со студентами в формате «Диалог на равных» и экскурсии по экспозиции павильона.

Фото (Григорий СЫСОЕВ / Фотохост-агентство РИА «Новости»): https://gov-murman.ru