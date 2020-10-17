Андрей Чибис представил проект реконструкции вокзального комплекса Мурманска на заседании Координационного совета начальников железных дорог

Мурманский железнодорожный вокзал должен стать не только современным транспортно-пересадочным комплексом, но и центром нового городского пространства. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на заседании Координационного совета начальников железных дорог в Москве 16 октября.

Глава региона представил участникам заседания проект реконструкции вокзального комплекса Мурманска, предполагающий слияние в единый узел железнодорожного, автобусного и морского вокзалов. По сути, подчеркнул руководитель Мурманской области, речь идёт о значительном преображении центральной части города, с появлением крытого перехода от железнодорожного вокзала к морскому и конгресс-центра с концертным залом и набережной на месте закрытого судоремонтного завода Морского флота.

Всё это, как считает Андрей Чибис, позволит в значительной степени «перезагрузить» сферу малого и среднего бизнеса Мурманска.

«Любая трансформация в сфере городской среды должна ориентироваться на другую экономику. И за счёт связки между морем, центром города и железнодорожным вокзалом это реально станет не просто транспортно-пересадочным узлом, а другой точкой для развития городской экономики», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, что касается ближайших планов, то в их числе, по словам Андрея Чибиса, – перенос помещений автовокзала в здание железнодорожного и замена торговых палаток на верхней площади современными магазинами.