Андрей Чибис представил региональную систему социальной защиты населения на круглом столе, организованном ЭИСИ

Экспертный институт социальных исследований совместно с РИА Новости провели круглый стол «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Участниками мероприятия стали главы регионов, которые обсудили стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что поддержка семьи, материнства и детства является однозначным приоритетом социальной политики региона.

«Сегодня в Мурманской области предоставляются 20 видов социальной поддержки семей с детьми, из которых 7 за счет федерального бюджета и 13 за счет регионального. В 2020 году на эти цели областное правительство выделило более 3 млрд рублей», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что с июля 2018 года в Мурманской области введена «Зарплата мамы». Так, женщины, родившие первенца до 26 лет, ежемесячно получают порядка 14 тысяч рублей. В настоящее время на эти выплаты направлены 205 млн рублей.

С 1 января 2020 года для многодетных семей в качестве альтернативного варианта получения земельного участка установлена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в размере 340 тысяч рублей. Благодаря этому наблюдается ежегодный рост числа многодетных семей: сегодня их более 8 тысяч.

По словам губернатора, в настоящее время из 740 тысяч жителей области около 250 тысяч являются пенсионерами. Поэтому особое внимание сегодня уделяется ветеранам и поддержке граждан старшего поколения.

«В год празднования 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне около 3,5 тысяч жителей Мурманской области получили статус «Дети Великой Отечественной войны». И за счет средств областного бюджета для них была установлена мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», – отметил Андрей Чибис.

По информации регионального министерства труда и социального развития, с апреля текущего года ежемесячно росло число обращений граждан в службу занятости за содействием в поиске работы и зарегистрированных безработных.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках круглого стола губернатор подчеркнул, что в Мурманской области приняты несколько важных решений. Так, введена единовременная доплата потерявшим работу гражданам, осуществлялась финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей без наемных работников и субъектов малого и среднего бизнеса, а также реализуется проект по проведению временных общественно полезных работ для безработных северян c возмещением затрат работодателям из резервного фонда областного бюджета.