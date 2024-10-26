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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 11:00

Андрей Чибис представил результаты модернизации транспортной системы региона на форуме «Общественный транспорт» в Москве

На состоявшемся в Москве форуме «Общественный транспорт» губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил результаты поэтапной модернизации транспортной системы региона с 2021 по 2024 годы.

В своём выступлении глава региона рассказал об основных изменениях, реализованных в рамках стратегического плана «На Севере – жить», которые были направлены на повышение комфорта, доступности и безопасности городского транспорта для жителей и гостей Кольского Заполярья.

Так, за четыре года в области обновлено 283 единицы общественного транспорта, работающего на линии по регулируемым тарифам. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было приобретено 23 транспортных средства, при поддержке АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ВЭБ.РФ – 30 транспортных средств.

«В регионе активно обновляется общественный транспорт. Средний возраст парка машин не превышает пяти лет. Это позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности и комфорта для жителей и гостей нашего региона. Северяне, безусловно, видят изменения. Мы внимательно следим за обратной связью и получаем положительные отклики», – выступая на форуме, сказал Андрей Чибис.

При обновлении общественного транспорта в Мурманской области важной особенностью стало создание и внедрение единого стиля оформления автобусов и троллейбусов. Бренд «Транспорт Севера» разработан с учётом природно-климатической специфики региона – на бортах машин изображено яркое северное сияние, что делает общественный транспорт узнаваемым и привлекательным для пассажиров.

Помимо внешних изменений, как рассказал губернатор, система управления транспортом была переведена на единую цифровую платформу.

«Это решение позволило повысить эффективность управления потоками транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров. Единая платформа управления транспортной системой предоставляет возможность мониторинга и контроля за движением машин в режиме реального времени. Это значительно облегчает оперативное управление, повышает уровень контроля за выполнением рейсов и снижает время ожидания транспорта для северян. Что в наших климатических условиях крайне важно», – подытожил глава региона.

Кроме того, большой популярностью среди северян пользуется Единая карта жителя Мурманской области. На сегодняшний день она выдана 69000 граждан. Школьники и студенты при оплате разового проезда в общественном транспорте могут воспользоваться льготой – скидка составляет 50% на поездку в городском транспорте и 60% – на пригородное сообщение. Помимо получения льгот и оплаты проезда ЕКЖ можно использовать как пропуск в некоторых учебных и спортивных учреждениях региона, получать бонусы, а также экономить за счет скидок от партнеров проекта.

В завершении своего выступления Андрей Чибис обратил внимание участников форума на вопросы в транспортной отрасли. В частности, он предложил внести изменения в методику формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и убрать ограничения по уровню бюджетной обеспеченности из условий предоставления мер поддержки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ежегодный форум «Общественный транспорт — 2024» организован Российским союзом промышленников и предпринимателей и АО «ГТЛК». Его участники — руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов России, представители производителей подвижного состава, региональных перевозчиков — подводят итоги года и обсуждают перспективные направления дальнейшего развития транспортной отрасли. В фокусе внимания специалистов — параметры нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также обновление подвижного состава общественного транспорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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