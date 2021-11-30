Андрей Чибис представил руководящему составу Северного флота планы социально-экономического развития региона

В штабе Северного флота под руководством командующего адмирала Александра Моисеева 29 ноября начался четырёхдневный учебный сбор руководящего состава флота. Тема сбора – совершенствование форм и способов применения межвидовой группировки сил и войск флота при решении задач по обеспечению безопасности государства в Арктике.

Помимо командования Северного флота и старших офицеров Генерального штаба ВС РФ и Главного штаба ВМФ, в мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главный федеральный инспектор Андрей Калинин, руководители и представители руководства силовых структур и предприятий региона, связанных с обеспечением мореплавания и безопасности в Арктике.

Открывая учебный сбор, командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что это мероприятие является одним из важнейших в подготовке органов военного управления флота в начинающемся с 1 декабря учебном году.

В ходе сбора будет проверен уровень подготовки руководящего состава, выработано единство взглядов на повышение способности объединений и соединений к выполнению задач в условиях неблагоприятного развития военно-политической обстановки, а также на вопросы планирования и управления межвидовыми группировками сил и войск флота для защиты национальных интересов государства в арктическом регионе.

Андрей Чибис рассказал участникам сбора о нынешнем состоянии и перспективах развития региона. Особое внимание губернатор уделил программе реновации закрытых административно-территориальных образований. Сегодня в ЗАТО и гарнизонах расположены основные базы подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, проживают тысячи семей военнослужащих. Благодаря реализации программы реновации уже началось благоустройство территорий населённых пунктов, реконструкция автомобильных дорог и инженерных сетей, капитальный ремонт жилья, снос ветхих и заброшенных зданий и сооружений. Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области подготовлен проект комплексного плана реновации до 2030 года. На 2021 год по согласованному Госкомиссией по вопросам развития Арктики комплексному плану из федерального бюджета на 2021 год (I этап) было выделено 695 млн рублей, софинансирование областного бюджета составило 283,9 млн рублей.

«Почти 20 % населения области – военные и члены их семей. Мы продолжим уделять особое внимание повышению качества и условий их жизни», – подчеркнул глава региона.

Также в рамках сбора прошла научная конференция, посвящённая результатам комплексных экспедиций Северного флота и Русского географического общества в Арктику, которые проводились ежегодно с 2018 по 2021 год. В фойе зала заседаний штаба флота развёрнута тематическая выставка с артефактами, обнаруженными исследователями на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана, моделями кораблей и судов, принимавших участие в экспедиции, а также тех, что были обнаружены на дне арктических морей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках учебного сбора его участникам будут продемонстрированы боевые возможности береговых войск Северного флота на полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса в Печенгском районе. Практические занятия по видам подготовки командного состава пройдут на аэродроме главной базы Северного флота, на новейшем фрегате «Адмирал флота Касатонов» и большом десантном корабле «Пётр Моргунов». В последний день сбора состоится командно-штабная военная игра, в ходе которой начальники органов военного управления Северного флота закрепят полученные знания.