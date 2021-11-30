Огни на главной ёлке Кольского Заполярья зажгут в Мурманске в ближайшие выходныеОчередное испытание ракеты «Циркон» провели в Белом море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.21 09:00

Андрей Чибис представил руководящему составу Северного флота планы социально-экономического развития региона

В штабе Северного флота под руководством командующего адмирала Александра Моисеева 29 ноября начался четырёхдневный учебный сбор руководящего состава флота. Тема сбора – совершенствование форм и способов применения межвидовой группировки сил и войск флота при решении задач по обеспечению безопасности государства в Арктике.

Помимо командования Северного флота и старших офицеров Генерального штаба ВС РФ и Главного штаба ВМФ, в мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главный федеральный инспектор Андрей Калинин, руководители и представители руководства силовых структур и предприятий региона, связанных с обеспечением мореплавания и безопасности в Арктике.

Открывая учебный сбор, командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что это мероприятие является одним из важнейших в подготовке органов военного управления флота в начинающемся с 1 декабря учебном году.

В ходе сбора будет проверен уровень подготовки руководящего состава, выработано единство взглядов на повышение способности объединений и соединений к выполнению задач в условиях неблагоприятного развития военно-политической обстановки, а также на вопросы планирования и управления межвидовыми группировками сил и войск флота для защиты национальных интересов государства в арктическом регионе.

Андрей Чибис рассказал участникам сбора о нынешнем состоянии и перспективах развития региона. Особое внимание губернатор уделил программе реновации закрытых административно-территориальных образований. Сегодня в ЗАТО и гарнизонах расположены основные базы подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, проживают тысячи семей военнослужащих. Благодаря реализации программы реновации уже началось благоустройство территорий населённых пунктов, реконструкция автомобильных дорог и инженерных сетей, капитальный ремонт жилья, снос ветхих и заброшенных зданий и сооружений. Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области подготовлен проект комплексного плана реновации до 2030 года. На 2021 год по согласованному Госкомиссией по вопросам развития Арктики комплексному плану из федерального бюджета на 2021 год (I этап) было выделено 695 млн рублей, софинансирование областного бюджета составило 283,9 млн рублей.

«Почти 20 % населения области – военные и члены их семей. Мы продолжим уделять особое внимание повышению качества и условий их жизни», – подчеркнул глава региона.

Также в рамках сбора прошла научная конференция, посвящённая результатам комплексных экспедиций Северного флота и Русского географического общества в Арктику, которые проводились ежегодно с 2018 по 2021 год. В фойе зала заседаний штаба флота развёрнута тематическая выставка с артефактами, обнаруженными исследователями на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана, моделями кораблей и судов, принимавших участие в экспедиции, а также тех, что были обнаружены на дне арктических морей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках учебного сбора его участникам будут продемонстрированы боевые возможности береговых войск Северного флота на полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса в Печенгском районе. Практические занятия по видам подготовки командного состава пройдут на аэродроме главной базы Северного флота, на новейшем фрегате «Адмирал флота Касатонов» и большом десантном корабле «Пётр Моргунов». В последний день сбора состоится командно-штабная военная игра, в ходе которой начальники органов военного управления Северного флота закрепят полученные знания.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире10:20«Серебряный бор». Художественный сериал, 2 серия (12+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области с начала года увеличилась на 6,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 61 копейку, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельная Северного флота победила в конкурсе «На лучшую котельную Минобороны России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика