Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 09:00
Андрей Чибис представит итоги двух лет работы на посту главы региона
Сегодня, 21 марта, губернатор Андрей Чибис представит итоги двух лет работы на посту главы региона. В мероприятии также примут участие члены правительства Мурманской области.
Отчёт будет проходить в онлайн-формате.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция будет организована в официальных аккаунтах правительства Мурманской области и губернатора. Начало в 16.00.
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