Сегодня, 21 марта, губернатор Андрей Чибис представит итоги двух лет работы на посту главы региона. В мероприятии также примут участие члены правительства Мурманской области.

Отчёт будет проходить в онлайн-формате.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция будет организована в официальных аккаунтах правительства Мурманской области и губернатора. Начало в 16.00.