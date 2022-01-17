Андрей Чибис предупредил северян о начале новой волны коронавируса

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил жителей региона о новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанной с появлением штамма «омикрон».

«Нас ждёт очень серьёзный рост по коронавирусу. Систему здравоохранения мы не расслабляли и коек не сворачивали. Тем не менее, прошу ещё раз перепроверить и проанализировать готовность, чтобы мы во всеоружии встретили новую волну коронавируса. Особенное внимание обратить на амбулаторное звено, патронажные бригады, запасы необходимых лекарств. По тем данным, которые есть на сегодня, этот вирус распространяется кратно легче и быстрее, и на амбулаторные службы навалится большая нагрузка», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор призвал тех, кто не вакцинирован или должен ревакцинироваться, немедленно это сделать, и попросил работодателей провести соответствующую работу с сотрудниками. Он также напомнил о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности, такие как масочный режим и дезинфекция рук.

«Новая волна началась. Мы внимательно следим за ситуацией. Я не исключаю, что с учётом роста количества заболевших определённые ограничения будут введены. Пока таких решений не принималось, но от нас с вами зависит, понадобится это или нет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435253/