В Мурманске ожидается усиление северного ветра. Некоторые дороги закрыты для проездаВ Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.01.22 12:30

Андрей Чибис предупредил северян о начале новой волны коронавируса

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил жителей региона о новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанной с появлением штамма «омикрон».

«Нас ждёт очень серьёзный рост по коронавирусу. Систему здравоохранения мы не расслабляли и коек не сворачивали. Тем не менее, прошу ещё раз перепроверить и проанализировать готовность, чтобы мы во всеоружии встретили новую волну коронавируса. Особенное внимание обратить на амбулаторное звено, патронажные бригады, запасы необходимых лекарств. По тем данным, которые есть на сегодня, этот вирус распространяется кратно легче и быстрее, и на амбулаторные службы навалится большая нагрузка», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор призвал тех, кто не вакцинирован или должен ревакцинироваться, немедленно это сделать, и попросил работодателей провести соответствующую работу с сотрудниками. Он также напомнил о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности, такие как масочный режим и дезинфекция рук.

«Новая волна началась. Мы внимательно следим за ситуацией. Я не исключаю, что с учётом роста количества заболевших определённые ограничения будут введены. Пока таких решений не принималось, но от нас с вами зависит, понадобится это или нет», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435253/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Победа русского оружия». Документальный цикл (0+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 27 копеек, евро теряет почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика