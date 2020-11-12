Андрей Чибис презентовал прорывные для региона практики на форуме АСИ в Москве

Три прорывные для Заполярья практики, поддержанные общественностью и экспертным сообществом, губернатор Андрей Чибис представил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

В список перспективных инициатив, ранее размещённых на специальной крауд-платформе в рамках подготовки к всероссийскому форуму, вошли проекты «МГТУ – кадры будущего для экономики Мурманской области», «Возрождение арктических поселков» и «Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики».

Выступая на сессии, глава региона отметил важность действующей площадки по сбору новых идей и вовлечению людей в повестку развития как субъектов, так и страны в целом. В этом году от Мурманской области на конкурс, объявленный АСИ, подано 46 региональных практик по различным направлениям.

«Две наши инициативы попали в топ-100 общественной поддержки, еще одна – в топ-1000 экспертного отбора. В масштабах страны – весомый рейтинг. Это, безусловно, дает нам внутреннюю уверенность, что мы действуем правильно. Все проекты направлены на возрождение – то, что сегодня очень актуально и важно для Севера и для Арктики», – сказал губернатор.

Первая значимая идея – трансформация МГТУ в инженерно-технический научно-образовательный кластер «Университет 3.0». Ожидается, что к 2025 году там будут готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными компетенциями и способных работать в условиях Арктики.

Второй проект, получивший высокую поддержку, направлен на развитие городской среды. Концепция заключается в масштабной реновации промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота в общественное пространство. В рамках проекта планируется создать набережную, также будут обновлены и благоустроены прилегающие территории.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также поделился инициативой возрождения арктических поселков на примере Териберки. Так, в планах в районе села создать природный парк. Придание территории такого статуса, по мнению Андрея Чибиса, не только позволит сохранить ценные природные ландшафты и обеспечить регулирование растущего турпотока, но и будет способствовать увеличению вклада туристической отрасли в экономику Мурманской области.

«Самый главный результат, который я для себя извлек из всего этого проекта, – большое количество инициативных и талантливых людей, искренне желающих сделать Север по-настоящему уютным и доступным», – подводя итоги выступления, отметил губернатор.