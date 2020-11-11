Андрей Чибис презентует проекты Мурманской области на форуме «Сильные идеи для нового времени»

11-13 ноября в Москве состоится форум «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого подведут итоги региональных сессий, а также презентуют наиболее перспективные идеи, в том числе прошедшие в финал. Среди них – проект губернатора Андрея Чибиса «Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области» https://gov-murman.ru/info/news/381795/, проекты «Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики» и «Возрождение арктических посёлков».

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».

Глава региона презентует идеи, поданные на форум от Мурманской области, а также примет участие в деловой программе: представит образ будущего рынка труда на секции «Рынок труда 2035. Сервисы для граждан и бизнеса», выступит в рамках сессий «Лидеры новой экономики: тренды и бренды» и «Вузы как институты развития», поучаствует в дискуссиях «Новая городская мобильность. Как будет устроено движение в городах в 2020- х годах?» и «Сильные идеи для нового времени: выбор регионов – от идеи к практике», а также в пленарном заседании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участие в работе сессий примут первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов; первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко; министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков; руководитель Ростуризма Зарина Догузова; главы Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Ульяновской областей, Пермского края; мэр Москвы Сергей Собянин; президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф; председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов; генеральный директор и председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман; генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.

Подробная программа опубликована на официальном портале форума. Также на сайте будет доступна онлайн-трансляция мероприятий.