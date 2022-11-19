Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 08:45
Андрей Чибис: приходите, обсудим интересующие вас темы
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил приглашение на встречу с жителями Мурманска, которая состоится в эту субботу, 19 ноября, в 16.30.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил приглашение на встречу с жителями Мурманска, которая состоится в эту субботу, 19 ноября, в 16.30.
«Приходите, обсудим интересующие вас темы», - написал глава региона.
Открытый разговор состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Управление Октябрьского административного округа.
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