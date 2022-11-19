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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 08:45

Андрей Чибис: приходите, обсудим интересующие вас темы

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил приглашение на встречу с жителями Мурманска, которая состоится в эту субботу, 19 ноября, в 16.30.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил приглашение на встречу с жителями Мурманска, которая состоится в эту субботу, 19 ноября, в 16.30.

«Приходите, обсудим интересующие вас темы», - написал глава региона.

Открытый разговор состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Управление Октябрьского административного округа.

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