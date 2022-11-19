Андрей Чибис: приходите, обсудим интересующие вас темы

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил приглашение на встречу с жителями Мурманска, которая состоится в эту субботу, 19 ноября, в 16.30.