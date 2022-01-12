Эпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области«Короли рекламного места», или Монополистам бой!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.01.22 17:00

Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Гайдаровского форума

13 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в экспертном форуме «Россия и мир» (Гайдаровский форум), стартующем в Москве.

В 10.15 глава региона выступит одним из спикеров секции «Инвестор как клиент государства. Новый подход к государственно-частному партнерству». Темы для обсуждения – вопросы унифицирования бизнес-процессов, связанных с подготовкой проектов, претендующих на федеральную поддержку, требования и критерии отбора проектов в зависимости от отрасли и конкретной программы, проблемы поднятия уровня доверия между инвестором и государством. Участниками дискуссии также станут исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова, первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров, первый вице-президент «Газпромбанка» (АО) Алексей Чичканов. Видеотрансляция сессии будет доступна по ссылке.

В 12.30 Андрей Чибис примет участие в работе дискуссионной площадки «Карта гастрономической России», речь на которой пойдёт о региональной кухне и гастрономическом туризме. В числе участников разговора – губернатор г. Севастополь Михаил Развожаев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава г. Владивосток Константин Шестаков. Трансляция пройдёт по ссылке.

Гайдаровский форум – экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состояния бизнес-среды и инвестиционного климата и многое другое. Его по поручению Правительства РФ ежегодно в январе проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Форум открывает деловую повестку года в России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году Гайдаровский форум пройдёт 13 и 14 января в объединенном «телевизионном» формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума https://gaidarforum.ru/ru/ и в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434678/#&gid=1&pid=1

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Три ретейлера согласились ограничить наценки на продукты, сообщили в ФАС-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро теряет почти 21 копейку-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика