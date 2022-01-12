Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Гайдаровского форума

13 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в экспертном форуме «Россия и мир» (Гайдаровский форум), стартующем в Москве.

В 10.15 глава региона выступит одним из спикеров секции «Инвестор как клиент государства. Новый подход к государственно-частному партнерству». Темы для обсуждения – вопросы унифицирования бизнес-процессов, связанных с подготовкой проектов, претендующих на федеральную поддержку, требования и критерии отбора проектов в зависимости от отрасли и конкретной программы, проблемы поднятия уровня доверия между инвестором и государством. Участниками дискуссии также станут исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова, первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров, первый вице-президент «Газпромбанка» (АО) Алексей Чичканов. Видеотрансляция сессии будет доступна по ссылке.

В 12.30 Андрей Чибис примет участие в работе дискуссионной площадки «Карта гастрономической России», речь на которой пойдёт о региональной кухне и гастрономическом туризме. В числе участников разговора – губернатор г. Севастополь Михаил Развожаев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава г. Владивосток Константин Шестаков. Трансляция пройдёт по ссылке.

Гайдаровский форум – экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состояния бизнес-среды и инвестиционного климата и многое другое. Его по поручению Правительства РФ ежегодно в январе проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Форум открывает деловую повестку года в России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году Гайдаровский форум пройдёт 13 и 14 января в объединенном «телевизионном» формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума https://gaidarforum.ru/ru/ и в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434678/#&gid=1&pid=1