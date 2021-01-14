Андрей Чибис примет участие в работе Гайдаровского форума

Завтра, 15 января, губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Освоение Арктики – новая возможность развития северных регионов». В её ходе будут затронуты вопросы международного сотрудничества и государственно-частного партнёрства в Арктике, трансарктических коммуникаций, национальной арктической политики России.

Помимо главы Мурманской области, участниками дискуссии станут патрон по вопросам полярных регионов Программы ООН по окружающей среде, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Модератором беседы выступит проректор, директор Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Марголин.

Время проведения дискуссии – с 10.30 до 11.15.

Дискуссия будет транслироваться на сайте форума в разделе «Медиа», а также на YouTube-канале РАНХиГС. После окончания мероприятия трансляция будет доступна для просмотра в записи.

Гайдаровский форум, или, как принято его называть, «российский Давос», традиционно проходит в начале года в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Для гостей из-за рубежа форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России. Отечественным экспертам участие в нём позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.

В этом году форум проходит 14 и 15 января. Из-за эпидемиологических ограничений используется объединённый формат работы: эксперты и спикеры принимают участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн, сообщает региональное Министерство информационной политики.