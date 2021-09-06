Андрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса

В рамках оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис напомнил о важности полного соблюдения законности в ходе подготовки и проведения выборов 17-19 сентября.

«Мы вместе с избиркомом и муниципалитетами эту работу ведём достаточно активно, но я прошу всех обратить внимание на строгий контроль за легитимностью и прозрачностью процесса голосования. Осталось две недели, и я всех предупреждаю – если вдруг будет какой-то факт попытки вброса или ещё чего-то, мы будем жесточайшим образом вместе с правоохранительными органами таких людей наказывать. Повторяю, принципиальная задача, которая поставлена Президентом нашей страны, – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса», – подчеркнул глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поручил заместителю губернатора Владимиру Евменькову провести дополнительные совещания с территориальными и участковыми избирательными комиссиями по процедуре выборов и предупреждению возможных инсинуаций, уделив особое внимание областному центру. По словам губернатора, за прохождением выборов будут наблюдать онлайн специальные уполномоченные наблюдатели.