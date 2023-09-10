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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.23 11:00

Андрей Чибис принял участие в церемонии награждения победителей XVI международного фестиваля «Гольфстрим»

Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии награждения победителей XVI международного фестиваля «Гольфстрим». Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в грандиозном празднике спорта и здорового образа жизни на Крайнем Севере – в Мурманск съехалось более 11,5 тысячи участников и болельщиков.   

«Огромное спасибо всем спортивным и активным за веру в себя, за то, что поддерживаете спортивную форму и дарите нам всем незабываемые эмоции и позитивный заряд! Независимо от погоды в этом традиционном празднике спорта всегда участвовало множество людей, но такого количества не было никогда. Я пообщался с людьми, и они рассказали, что праздник оказался ярким, интересным и по-настоящему спортивным. Особенно порадовало, что большинство приехали с детьми. В нынешнем году среди победителей много северян – это говорит о том, что в регионе качественно улучшается спортивная подготовка», – подчеркнул губернатор.  

Глава региона вручил лучшим спортсменам Почётные кубки, дипломы, а также подарки от правительства Мурманской области и меценатов фестиваля. В этом году первыми в забеге стали Михаил Рыбаков из Североморска и Екатерина Бурянина из Мончегорска. Самыми быстрыми пловцами «Гольфстрима-2023» признаны мурманчанин Владислав Сапожников (14 минут 12 секунд) и Елена Булохова из Воркуты (14 минут 52 секунды).   

Гости праздника приняли участие в насыщенной культурной и спортивной программе.  

Традиционно самыми зрелищными состязаниями любимого северянами праздника спорта стали забег по самому длинному автомобильному мосту за Полярным кругом, а также заплыв закалённых пловцов через Кольский залив.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году на фестивале было представлено 14 видов соревнований, в том числе мини-футбол на песке, пляжный волейбол, «Пожарная тяга» и многое другое. Впервые в истории «Гольфстрима» прошли показательные выступления и соревнование по сапбордингу. Всем желающим встать на доску и попробовать себя в этом виде спорта помогла федерация сёрфинга Мурманской области.

В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждали выступления мурманских коллективов, интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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