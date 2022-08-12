Мурманчан приглашают на День физкультурникаВ Мурманской области число заключённых браков уменьшилось, но и они в большей части приводят к разводам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 17:00

Андрей Чибис принял участие в митинге, посвященном 22-й годовщине гибели подводного крейсера «Курск»

Сегодня в ЗАТО Видяево состоялся траурный митинг, посвященный 22-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск». В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«22 года назад произошла ужасная трагедия. Выполняя долг перед Родиной, погибло 118 человек. Наших подводников во все времена отличали сила духа, воля, внутренний стержень. Они настоящие герои, которые держались с честью и достоинством. Мы видим, что такая же непоколебимость характера присуща действующему поколению военнослужащих. Гордимся теми, кто сегодня обеспечивает защиту нашей страны, борется с нацизмом, выполняет задачи специальной военной операции», — сказал губернатор.

К участникам митинга обратился командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Сегодня мы вспоминаем трагедию, которая коснулась всей нашей страны. Экипаж «Курска» — пример стойкости, мужества, героизма. Мы гордимся Россией, ее славными вооруженными силами и Военно-морским флотом. В наших руках новое, совершенное оружие, в том числе подводные лодки четвертого поколения, которые являются основой безопасности всего мира. Подвиг экипажа «Курск» навеки останется в нашей памяти», — подчеркнул Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники митинга почтили память экипажа АПРК «Курск» минутой молчания, возложили к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Август радует северян снижением цен на морковь, яблоки, картофель и свежую белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 28 копеек, евро укрепилось почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика