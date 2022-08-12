Андрей Чибис принял участие в митинге, посвященном 22-й годовщине гибели подводного крейсера «Курск»

Сегодня в ЗАТО Видяево состоялся траурный митинг, посвященный 22-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск». В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«22 года назад произошла ужасная трагедия. Выполняя долг перед Родиной, погибло 118 человек. Наших подводников во все времена отличали сила духа, воля, внутренний стержень. Они настоящие герои, которые держались с честью и достоинством. Мы видим, что такая же непоколебимость характера присуща действующему поколению военнослужащих. Гордимся теми, кто сегодня обеспечивает защиту нашей страны, борется с нацизмом, выполняет задачи специальной военной операции», — сказал губернатор.

К участникам митинга обратился командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Сегодня мы вспоминаем трагедию, которая коснулась всей нашей страны. Экипаж «Курска» — пример стойкости, мужества, героизма. Мы гордимся Россией, ее славными вооруженными силами и Военно-морским флотом. В наших руках новое, совершенное оружие, в том числе подводные лодки четвертого поколения, которые являются основой безопасности всего мира. Подвиг экипажа «Курск» навеки останется в нашей памяти», — подчеркнул Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники митинга почтили память экипажа АПРК «Курск» минутой молчания, возложили к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/