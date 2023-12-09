Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в митинге, посвящённом Дню героев Отечества. Он состоялся у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента и почтили память погибших воинов минутой молчания.

«В каждую эпоху есть свои герои. В этот важный день мы собрались у памятника «Алёше», чтобы почтить память героев Советского Союза и Российской Федерации, чей подвиг навсегда останется в нашей памяти. Звания «Герой РФ» к сегодняшнему дню удостоены 15 военнослужащих Северного флота, к сожалению, восемь из них – посмертно. Важно понимать, что герои – это не только те люди, которые получили высокую награду. Это все, кто находится на фронте и в тылу, развивает науку и промышленность. Каждый из них самоотверженно служит Отечеству. Ребята, которые защищают Родину в зоне специальной военной операции, – это образцовый пример для современного поколения. Я хочу пожелать здоровья и успехов каждому воину – ваши героические подвиги дорогого стоят. И мы всегда будем вами гордиться», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участниками мероприятия в столице Кольского Заполярья стали представители регионального правительства, администрации города Мурманска, силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, а также неравнодушные северяне. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню у могилы неизвестного солдата.

Фото: https://gov-murman.ru