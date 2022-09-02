Андрей Чибис принял участие в открытии детского сада №123 в Мурманске

Андрей Чибис вчера посетил детский сад №123 на улице Достоевского в Мурманске и высоко оценил качество проведенных работ и подход педагогов к сотрудничеству с подрядчиком.

«Это шестой детский сад, который мы построили за последние три года. Очень важно было правильно подобрать цветовую гамму, необходимое оборудование, игры с учетом возраста детей. Это сделано первоклассно. Я знаю, что педагоги с душой отнеслись к процессу и принимали в нем активное участие, поэтому многие проектные решения были скорректированы. Сегодня мы можем оценить плоды сотрудничества коллектива и подрядчика. Спасибо строителям, проект не простой, находится на тяжелом грунте, однако все выполнено качественно как снаружи, так и внутри», - поблагодарил Андрей Чибис.

1 сентября детский сад принял первых малышей. Постепенно идёт укомплектование групп. Всего их будет 8. Здание рассчитано на 196 воспитанников. Цена муниципального контракта на строительство составила более 360 млн рублей. Более 36 млн рублей израсходовано на приобретение технологического оборудования для пищеблока и прачечной, создание современной интерактивной образовательной инфраструктуры, детской мебели и полифункционального игрового оборудования, игрушек, учебных пособий, мягкого инвентаря. В учреждении также организована доступная среда для маломобильных граждан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, детский сад построен в рамках участия города в региональном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Фото: https://gov-murman.ru