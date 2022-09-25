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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.22 17:00

Андрей Чибис принял участие в открытии модельной библиотеки в Полярном

В Полярном на базе отдела семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки открылась первая в городе модельная библиотека. Глава региона Андрей Чибис, посещая учреждение, отметил современный дизайн и оборудование, а также полностью обновленный книжный фонд.

«Модельная библиотека очень уютная и функциональная. И мы видели, сколько ребят пришло сегодня, какие позитивные у них эмоции, как им все нравится. Именно для этого мы работаем. Все, что задумано - получилось!» - сказал губернатор по итогам посещения учреждения.

В 2021 году отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки ЗАТО Александровск стал победителем конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Помимо 5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, на модернизацию отдела Правительством Мурманской области было направлено более 730 тысяч рублей.

17-я в регионе, библиотека в Полярном отличается от других открытых в рамках реализации национального проекта «Культура» учреждений. Её особенность не только в дизайне: победа в федеральном отборе проектов позволила впервые в Кольском Заполярье внедрить в учреждение технологию открытого пространства с эффективным делением на функциональные зоны. Такой подход позволяет, несмотря на скромную площадь отдела, северянам разных возрастов выбирать занятие по душе, но при этом находиться рядом друг с другом. Подход выбран не случайно: с 2011 года в отделе действует клуб чтения «Под семейным абажуром», объединяющий разные поколения жителей Полярного, а также успешно ведётся работа в рамках реализации программы «Совместное чтение – общее увлечение».

В небольшом пространстве, оформленном в морской тематике, организовано четыре функциональные зоны: территории коворкинга и проведения мастер-классов «Океан знаний» и «Море открытий», «Уютная бухта» для уединенного отдыха, а также «Семейный остров» с яркой мягкой мебелью, настольными играми и бизибордами. Для маленьких северян в новой библиотеке есть не только детские издания, но и оборудование для занятий песочной анимацией. Пространство легко трансформируется в зависимости от формата проводимого мероприятия.

«Для ЗАТО Александровск это уже вторая модельная библиотека. И, что особенно важно, в основе концепции – возрождение идеи семейного чтения и создание многофункционального центра притяжения для читателей разных поколений. В зале не случайно практически нет границ: открытое пространство не ограничивает коллектив и гостей библиотеки в творчестве. А главное – позволяет, даже занимаясь разными видами деятельности, быть вместе с друзьями и близкими», – подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении церемонии открытия коллективу и читателям учреждения в Полярном были переданы уникальные издания – книги, созданные специалистами Мурманского областного краеведческого музея по инициативе правительства Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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