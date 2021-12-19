Андрей Чибис принял участие в открытии в Североморске молодёжного пространства «СОПКИ»

В столице Северного флота открылось молодёжное пространство «СОПКИ». Под этим брендом уже действуют аналогичные места для совместной работы и развлечений молодёжи в Ревде, Апатитах, Оленегорске и Коле. Гостем церемонии стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сотрудники североморских «СОПОК» провели для главы региона экскурсию. В их новом пространстве есть зона для рукоделия, коворкинг с рабочими местами, оборудованными компьютерами с выходом в Интернет, игровая зона с приставкой Хbox, музыкальная репетиционная студия с инструментами и звукоизоляцией и зал с подиумом. В нём можно проводить мини-концерты и прочие мероприятия.

В зале губернатора встретили посетители пространства. Андрей Чибис, обращаясь к юным североморцам, пожелал им успехов на новом месте.

«Для чего мы всё это делаем – чтобы всё было по-настоящему. Важно, чтобы атмосфера была такая, чтобы хотелось прийти сюда после школы. Живым это место будет, только если вы здесь будете буквально жить. Вы, ребята, тут хозяева», - сказал губернатор.

Сотрудники и ребята сфотографировались с главой области, попросили его подписать открытку на новогоднюю ёлку и вручили губернатору сувенир от североморских «СОПОК» - термос.

«Молодёжи, что называется, «зашло». А если так, то, значит, всё хорошо. Очень хочется, чтобы пространство было неформальным, тогда ребята будут сюда тянуться. И всё больше нашей молодёжи будет между собой общаться, делать вместе какие-то интересные и нужные проекты, будут востребованными в жизни и в социуме. Практически раз в две недели мы открываем новое молодёжное пространство в очередном уголке нашей области. И эту работу точно продолжим», - резюмировал впечатления Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на реализацию проекта молодёжного пространства «СОПКИ» в Североморске выделено 6 млн рублей, из них 4 млн 968 тысяч - из областного бюджета и 1 млн 32 тысячи - из местного.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431936/#&gid=1&pid=23