5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»Кольскую набережную украсит скульптура кита
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 08:00

Андрей Чибис принял участие в памятных мероприятиях, посвященных дню окончания Второй мировой войны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в мероприятиях, посвященных героическим страницам истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые прошли в ЗАТО городе Североморске. Глава региона возложил цветы на военно-мемориальном кладбище у обелиска «Воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших воинов, служивших в разные годы на Северном флоте.

В школе № 7 Андрей Чибис побывал на тематическом уроке для девятиклассников. Образовательному учреждению в 2012 году было присвоено имя выпускника, Героя России Марка Евтюхина, погибшего при выполнении воинского долга в борьбе с бандформированиями в Чеченской Республике.

«Сегодня во всех школах Мурманской области проходит День памяти и мужества, и мы вспоминаем героев войны, которые защищали страну и жили на нашей земле. Очень важно, что в образовательных учреждениях проходят уроки памяти и Диктант Победы. Самое главное, чтобы те, кто живут сегодня, помнили трагедию ХХ века. Тогда есть больше шансов, чтобы подобного в мире никогда не повторилось. Спасибо героям и ветеранам, которые спасли нашу страну, а также тем, кто служит сегодня и защищает Родину каждый день, каждую минуту», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также посетил школу № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко, где пожелал удачи школьникам – участникам просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Андрей Чибис осмотрел музейную комнату, где собрана информация об Иване Сивко и ежегодно учащихся первых классов принимают в ряды Сивковцев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Ирина
03.09.20 18:05
Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд
Комментарий к новости:5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
Комментарий к новости:Кольскую набережную украсит скульптура кита
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:30«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы населения в Мурманской области в первом полугодии выросли на 2%-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Выпускники лучших вузов страны выбирают работу на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 672 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика