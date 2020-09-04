Андрей Чибис принял участие в памятных мероприятиях, посвященных дню окончания Второй мировой войны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в мероприятиях, посвященных героическим страницам истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые прошли в ЗАТО городе Североморске. Глава региона возложил цветы на военно-мемориальном кладбище у обелиска «Воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших воинов, служивших в разные годы на Северном флоте.

В школе № 7 Андрей Чибис побывал на тематическом уроке для девятиклассников. Образовательному учреждению в 2012 году было присвоено имя выпускника, Героя России Марка Евтюхина, погибшего при выполнении воинского долга в борьбе с бандформированиями в Чеченской Республике.

«Сегодня во всех школах Мурманской области проходит День памяти и мужества, и мы вспоминаем героев войны, которые защищали страну и жили на нашей земле. Очень важно, что в образовательных учреждениях проходят уроки памяти и Диктант Победы. Самое главное, чтобы те, кто живут сегодня, помнили трагедию ХХ века. Тогда есть больше шансов, чтобы подобного в мире никогда не повторилось. Спасибо героям и ветеранам, которые спасли нашу страну, а также тем, кто служит сегодня и защищает Родину каждый день, каждую минуту», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также посетил школу № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко, где пожелал удачи школьникам – участникам просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Андрей Чибис осмотрел музейную комнату, где собрана информация об Иване Сивко и ежегодно учащихся первых классов принимают в ряды Сивковцев.