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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 09:30

Андрей Чибис принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета по нацпроектам в Москве

В понедельник, 28 сентября, Президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам реализации в регионах России указа о национальных целях развития страны до 2030 года. В совещании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, включенный решением главы государства в новый состав Госсовета вместе с руководителями ряда субъектов РФ в январе 2020 года.

По словам главы государства, качественный результат по каждой национальной цели должен быть получен уже в 2021 году, при этом ключевыми направлениями для работы остаются: сбережение здоровья и благополучия, создание комфортной и безопасной среды, укрепление экономики и внедрение цифровых технологий.

В Мурманской области реализуются 10 нацпроектов – «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» – и сформировано 49 региональных проектов. В 2020 году объем финансирования проектов в Мурманской области составил около 15 млрд рублей.

«Национальные проекты – это уникальный шанс для развития региона. Мурманская область выбрала модель их чёткого исполнения, это даёт нам большой эффект, потому что лучшие регионы могут рассчитывать на дополнительные средства, а значит – могут иметь значительно больше возможностей для улучшения жизни горожан и развития области. Например, если в 2019 году в конкурсе городских проектов победили четыре мурманских, то в 2020 году – уже пять: в Североморске, Мончегорске, Апатитах, Полярном, Гаджиево, а это дополнительно 330 млн рублей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Министерство информационной политики Мурманской области сообщает, что глава региона отметил, что такая же модель реализована и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году Мурманская область вошла в число субъектов РФ со стопроцентным его исполнением. В регионе было отремонтировано 40 объектов общей протяженностью 88,26 км. В результате на 2020 год область получила дополнительно 500 млн рублей на приведение в нормативное состояние дорог.

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