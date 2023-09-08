Андрей Чибис принял участие в расширенном заседании совета при полпреде Президента РФ в СЗФО Александре Гуцане, посвящённом развитию туризма

7 сентября Александр Гуцан провёл расширенное заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО. Участие в заседании принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Главными темами заседания стало развитие туризма в регионах Северо-Запада России и реализация проекта «Серебряное ожерелье России». Мероприятие состоялось в рамках молодёжного образовательного форума «Ладога», который проходит с 4 по 10 сентября в Ленинградской области.

В рамках заседания было отмечено, что в настоящее время внутренний туризм формирует практически весь объём экскурсионного и турпотоков на территории страны.

Как подчеркнул Александр Гуцан, по итогам 2022 года регионы СЗФО посетили около 18 миллионов туристов, что почти на 20 процентов больше, чем в 2021 году. Объём субсидий, выделенных на поддержку туристических проектов в регионах округа в 2022 году, составил 2,220 миллиарда рублей, превысив уровень 2021 года почти в 2,5 раза. Дополнительным импульсом в развитии межрегионального взаимодействия и достижении роста показателей в туристической сфере регионов послужил и проект «Серебряное ожерелье России». Участником проекта является и Мурманская область: представлены разнообразные экскурсионные туры и маршруты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис, комментируя итоги заседания, отметил, что последние несколько лет стабильно растёт количество гостей, прибывающих на отдых в Мурманскую область.

«Только по официальным данным за 2019-2022 годы регион посетили более 1,8 млн туристов. И мы системно работаем над развитием инфраструктуры, за четыре года поддержали 120 проектов в этой отрасли. И продолжаем эту работу. Ведь одна из уникальностей нашего края в том, что туризм здесь интересен круглогодично. Полярный день, полярная ночь, северное сияние, один из самых продолжительных горнолыжных сезонов в России, бескрайняя красота природы – все это привлекает к нам гостей и со всей страны, и из-за границы», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru