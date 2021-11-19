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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 09:00

Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании по разработке Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года

18 ноября в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании по формированию Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

В число участников семинара вошли первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ - секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, главы субъектов России и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертного сообщества.

Выступая с докладом на открытии мероприятия, Марат Хуснуллин высоко оценил такой формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи при разработке основного документа, определяющего приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но также на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ. Наша сегодня задача – провести «мозговой штурм». Мы должны выработать те решения, которые положим в Стратегию и дальше будем ее реализовывать. Мы не хотим, чтобы наша Стратегия была написана толстым документом, который кто-то не прочитает, а кто-то прочитает и положит на полку. У нас задача, чтобы из Стратегии мы сделали на ближайшие 10 лет очень конкретный документ, по которому достигнем результата», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе рабочей дискуссии глава региона Андрей Чибис отметил пользу особого выделения регионов со сложными строительными рынками, и предложил Мурманскую область в качестве пилотного субъекта для отработки подобных механизмов.

«В начале следующего года мы запускаем программу «Свой дом в Арктике» с возможностью получить субсидию до 1 миллиона рублей по нескольким категориям для строительства собственного жилья, а также начнёт действовать льготная ипотека. Строительство на северных территориях – исторически сложная задача. Наша цель – возродить отрасль, привлечь инвесторов и застройщиков в область», – пояснил Андрей Чибис.

На семинаре были затронуты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, цифровизации отрасли, создания Единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств и многие другие.

Обучающий тематический семинар-совещание впервые прошел в столице в июне этого года, когда руководители регионов дали свои комментарии к проекту Стратегии строительной отрасли. Они были учтены в новой редакции документа как единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому субъекту, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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