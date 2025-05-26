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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.25 20:00

Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросам безопасности судоходства в Балтийском море

Сегодня в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросам безопасности судоходства в Балтийском море под руководством помощника Президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева. Участие в совещании также принял полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Совещание прошло на территории морского порта Усть-Луга.

Помощник президента обсудил с представителями федеральных органов власти и главами регионов СЗФО дополнительные меры, направленные на развитие и обеспечение безопасности инфраструктуры портов на Балтике, а также мероприятия по диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможно ограничения судоходства в Балтийском море.

Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что Мурманск – опорный порт Северного морского пути, крупнейший незамерзающий порт в Арктике и база уникального атомного ледокольного флота России.

«Мурманск – лидер по грузообороту среди портов Арктики по широкой номенклатуре. Уже сегодня мы готовы переориентировать часть грузов из других портов Северо-Запада в Мурманск для безопасного выхода в Мировой океан. Мы не имеем ограничений по размерам судов и обеспечиваем прямой доступ без прохождения международных проливов», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что развитие Мурманского транспортного узла имеет стратегическое значение не только для Мурманской области, но и для всей Арктической зоны России. При участии крупнейших российских компаний-грузоотправителей продолжается работа по увеличению провозной способности, строится новая инфраструктура. Так, в конце 2023 года запущено рабочее движение по новой железнодорожной ветке и мосту от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Кроме того, в марте 2025 года был дан старт отгрузке угля из комплекса перегрузки угля «Лавна», к августу ожидается ввод в эксплуатацию очередного этапа, в конце года – выход на проектную мощность. Реализуется проект по созданию многофункционального терминала для перевалки грузов Республики Беларусь, разрабатывается проект западного транспортно-логистического узла на западном берегу Кольского залива, ведётся восстановление морского терминала порта Витино на Белом море.

Андрей Чибис также напомнил, что по итогам выступления на Международном экономическом форуме в Мурманске Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие годы увеличить мощности Мурманского транспортного узла за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов не менее чем втрое. Перспективный объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в направлении морского порта Мурманск к 2030 году составляет около 100 млн тонн. Номенклатура грузов: уголь, минеральные удобрения, апатитовый и железнорудный концентраты, генеральные грузы, нефтепродукты.

В рамках мероприятия участники совещания также осмотрели мощности и инфраструктуру морского порта Усть-Луга.

 

 

Фото (пресс-служба правительства Ленинградской области): https://gov-murman.ru/info/news/

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