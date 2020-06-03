Андрей Чибис принял участие в совещании по восстановлению экономики

Секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Андрей Чибис предложил нормативно закрепить возможности дистанционного образования и здравоохранения

В Мурманске внедряются системы дистанционного контроля за здоровьем людей. Об этом рассказал секретарь Мурманского реготделения «Единой России», глава региона Андрей Чибис в ходе селекторного онлайн-совещания секретаря Генсовета партии Андрея Турчака с субъектами РФ.

«Тема дистанционного образования открывает другие возможности получать, в том числе высшее образование, не выезжая из своего города, используя дистанционную форму. И точно этот глобальный рынок будет открыт и будут другие возможности для наших ребят стать более конкурентоспособными», – подчеркнул он.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Чибис отметил, что коронавирус помог наладить систему дистанционного контроля за здоровьем людей. «Мы были вынуждены оперативно внедрить в Белокаменке, борясь со вспышкой коронавируса, сервисы контроля за состоянием здоровья и дистанционной диагностики на этой гигантской стройплощадке, где трудились 11 тысяч человек. Это позволило в кратчайшие сроки получать анализ данных, где у какой категории людей меняется состояние здоровья и оперативно проводить более глубокие обследования», – отметил секретарь реготделения партии.

По его словам, сейчас данная технология внедряется в столице региона. «Мы это делаем в Мурманске, чтобы наблюдать за пожилыми людьми с тем, чтобы на следующем этапе предоставить возможности диагностики и контроля за своим здоровьем другим категориям граждан», – сказал Чибис.

Напомним, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак провёл онлайн-совещание о мероприятиях партии по реализации общенационального плана по восстановлению экономики. В нём приняли участие секретари региональных отделений партий, которые являются главами субъектов РФ.