Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии Регионального центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

В Североморске 24 декабря состоялось торжественное открытие Регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», созданного в Мурманской области по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Наша страна всегда славилась своими героями, настоящими мужчинами, защитниками Родины. Сегодня защитники-североморцы сражаются за нашу свободу, безопасность в рамках специальной военной операции. И делают это достойно, отдавая себя своей службе, Родине, делу. Ребята, желаю вам успехов, удачи, быть достойными сынами Отечества, настоящими деятельными чемпионами, мужчинами!», – сказал губернатор.

Командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев в своём выступлении отметил, что служить Отечеству – основная миссия любого мужчины. По его убеждению, быть патриотом, быть преданным своей Родине, быть в готовности защитить своё Отечество – это нормальная позиция гражданина.

«Я горжусь тем, что моя жизнь связана с защитой Отечества. Я убеждён, что именно вы – будущее России, и что многие, стоящие в строю, отдадут свою жизнь этой деятельности – многие из вас станут офицерами, многие будут служить государству в других сферах. Хотел бы вам пожелать, чтобы каждый из вас реализовал все свои планы. Центр – это площадка для общения со сверстниками, получения знаний, навыков, которые несомненно пригодятся в жизни. Желаю вам всего самого лучшего, а центру – развития», – сказал Александр Моисеев.

«Авангард» начал работать на базе Североморского кадетского корпуса. 19 декабря здесь открылась первая военно-патриотическая смена. 20 десятиклассников из Кадетской школы города Мурманска в течение пяти дней проходили теоретическую подготовку. Изучали тактику, первую доврачебную помощь, общевоинские уставы, основы химической, радиационной и биологической защиты. Практические занятия проводились в оборудованных спортивных залах, тире для стрельбы из пневматического оружия, на строевом плацу.

Для изучения истории Северного флота курсанты посетили филиалы Военно-морского музея Северного флота Министерства обороны РФ. Школьники окунулись в атмосферу кадетского быта, проживая в комфортабельных кубриках и подчиняясь внутреннему распорядку морских кадетских классов. Во время смены дети были обеспечены шестиразовым сбалансированным питанием, форменным обмундированием. Занятия здесь проводят педагоги кадетского корпуса.

В созданном Региональном УМЦ «Авангард» будут проходить военно-патриотические смены по основам военной службы, региональные военно-спортивные игры, слёты, семинары, такие как «Победа», «Зарница», «Арктический щит России», «Курс молодого бойца». Участвовать в них будут обучающиеся Мурманской области в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе и девочки. В 2023 году запланировано проведение 17 смен для 340 курсантов. В перспективе наполняемость календарного года до 1000 человек. Для педагогов Мурманской области предполагается проводить учебно-методические сборы.

Губернатор вместе с командующим осмотрели новый центр и пообщались с курсантами и педагогами.

В этом году в Центре проведён ремонт жилого расположения и кабинетов, закуплено оборудование – макеты автоматов и карабинов, тренажеры. Как отметил губернатор, дооснащение учреждения продолжится.

«Очень важно, что в этом центре будут проходить подготовку ребята из других школ Мурманской области. Мы продолжим оснащать «Авангард», приводить в порядок сам Североморский кадетский корпус и территорию, чтобы ребята находились в комфортной атмосфере. Полученные здесь необходимые навыки помогут и в обычной гражданской жизни, и в военной службе, если она будет выбрана», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, аббревиатура «АВАНГАРД» расшифровывается как: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность – России Дозор. Центры «Авангард» создаются во всех регионах России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу особо подчеркнул, что именно центры «Авангард» должны стать тем местом, где будет проходить самая активная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи и её подготовке к военной службе.

Фото: https://gov-murman.ru