Андрей Чибис принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина

Губернатор Мурманской области в Ситуационном центре правительства РФ принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин.

На повестке – вопросы подготовки регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также финансирования и ввода объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы «Строительство».

«Строительный комплекс России продолжает активную работу по инфраструктурному развитию регионов, несмотря на все сложности. За 4 месяца этого года введено 9,7 млн кв. метров нежилых зданий, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Крайне важно продолжать контролировать соблюдение девелоперами сроков завершения строительства домов и передачи квартир гражданам. Отдельно остановлюсь на отопительном периоде. На сегодняшний день он завершён в 59 регионах, частично продолжается в 30 регионах – преимущественно на территории Сибири и Дальнего Востока. Снижение числа аварийных ситуаций на объектах ЖКХ остаётся ключевой, системной задачей. Также необходимо своевременно утверждать планы подготовки к следующей зиме, взаимоувязывать все мероприятия с учётом опыта прошлых лет и уделять особое внимание проведению тренировок по ликвидации аварийных ситуаций», – сказал Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, представители Минтранса, Минэнерго и контрольно-надзорных органов представили доклады об итогах завершившегося отопительного сезона и планах по подготовке к зиме 2026–2027 годов. Отдельное внимание уделили инвестиционным программам в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунальных систем.

Как отметил глава региона, модернизация коммунальной инфраструктуры ведётся на постоянной основе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», реновации ЗАТО, инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций.

«Благодаря инвестициям у нас в два раза снизилось количество инцидентов на объектах. За 7 лет в регионе заменено порядка 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Также завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафоново», — сказал Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, дополнительная финансовая помощь федерального центра позволяет не перекладывать нагрузку на потребителей и планомерно менять изношенные сети. Мурманская область – в тройке лидеров в Северо-Западном федеральном округе по протяжённости коммунальных сетей, обновленных при поддержке федерального правительства по двум программам.

Комментируя развитие региональной инфраструктуры, губернатор отметил, что приоритетным остаётся строительство и капремонт социальных объектов, а также развитие жилищного строительства. Так, сегодня в Мурманской области одновременно строится 22 многоквартирных дома. Таких объёмов не было со времен СССР.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по итогам семилетней работы Мурманская область вошла в число девяти субъектов-лидеров России, заняв первое место по уровню достижения показателей реализации президентских национальных проектов. За этот период было построено, отремонтировано и оснащено более 1500 объектов по всему региону.

