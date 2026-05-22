Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотностиВ Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.05.26 13:00

Андрей Чибис принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина

Губернатор Мурманской области в Ситуационном центре правительства РФ принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин.

На повестке – вопросы подготовки регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также финансирования и ввода объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы «Строительство».

«Строительный комплекс России продолжает активную работу по инфраструктурному развитию регионов, несмотря на все сложности. За 4 месяца этого года введено 9,7 млн кв. метров нежилых зданий, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Крайне важно продолжать контролировать соблюдение девелоперами сроков завершения строительства домов и передачи квартир гражданам. Отдельно остановлюсь на отопительном периоде. На сегодняшний день он завершён в 59 регионах, частично продолжается в 30 регионах – преимущественно на территории Сибири и Дальнего Востока. Снижение числа аварийных ситуаций на объектах ЖКХ остаётся ключевой, системной задачей. Также необходимо своевременно утверждать планы подготовки к следующей зиме, взаимоувязывать все мероприятия с учётом опыта прошлых лет и уделять особое внимание проведению тренировок по ликвидации аварийных ситуаций», – сказал Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, представители Минтранса, Минэнерго и контрольно-надзорных органов представили доклады об итогах завершившегося отопительного сезона и планах по подготовке к зиме 2026–2027 годов. Отдельное внимание уделили инвестиционным программам в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунальных систем.

Как отметил глава региона, модернизация коммунальной инфраструктуры ведётся на постоянной основе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», реновации ЗАТО, инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций.

«Благодаря инвестициям у нас в два раза снизилось количество инцидентов на объектах. За 7 лет в регионе заменено порядка 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Также завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафоново», — сказал Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, дополнительная финансовая помощь федерального центра позволяет не перекладывать нагрузку на потребителей и планомерно менять изношенные сети. Мурманская область – в тройке лидеров в Северо-Западном федеральном округе по протяжённости коммунальных сетей, обновленных при поддержке федерального правительства по двум программам.

Комментируя развитие региональной инфраструктуры, губернатор отметил, что приоритетным остаётся строительство и капремонт социальных объектов, а также развитие жилищного строительства. Так, сегодня в Мурманской области одновременно строится 22 многоквартирных дома. Таких объёмов не было со времен СССР.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по итогам семилетней работы Мурманская область вошла в число девяти субъектов-лидеров России, заняв первое место по уровню достижения показателей реализации президентских национальных проектов. За этот период было построено, отремонтировано и оснащено более 1500 объектов по всему региону.

 

 

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457327563%2Feb38df57c7690bfe1f

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Окопная правда». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)К подработкам россияне прибегают всё чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше-PRO Валюту (16+)Доллар слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять