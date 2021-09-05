Андрей Чибис принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в самой северной точке Северо-Западного федерального округа РФ – в Мурманской области на границе с Норвегией. В ходе рабочей поездки в Печенгский округ в акции принял участие губернатор Андрей Чибис. Вместе с волонтёрами – студентами Печенгского политехнического техникума глава региона высадил на выбранном для акции участке несколько сеянцев сосны.

«Спасибо волонтёрам, всем, кто откликнулся на эту акцию! Очень здорово, что, несмотря на ветреную погоду, ребята специально приехали сюда, чтобы сделать нашу область и нашу страну лучше. Ребята, которым интересно это делать, интересно помогать природе, людям. Прекрасно, что всё больше молодых людей хотят делать нашу Арктику чище, что про экологию мы не только говорим, но и всё больше делаем», – отметил губернатор.

В 2021 году акция «Сохраним лес» проводится в новом формате «лесоклиматического проекта», который направлен на восстановление лесов после пожаров и снижение негативных последствий изменений климата. Особое внимание будет уделено Арктике.

«Акция проходит уже несколько лет, за это время высажено уже 82 миллиона деревьев по всей стране. В этом году у нас цель высадить 70 миллионов деревьев, а вообще мы своей целью ставим 5 миллиардов деревьев. Наш проект направлен на борьбу с последствиями лесных пожаров в тех регионах, где они были. И, кроме того, существует такая проблема, как углеродный след, деревья снижают его действие. Весной и осенью мы проводим такие акции, призываем, чтобы люди выходили и высаживали деревья, приглашаем школьников, студентов, корпоративных волонтёров, потому что такой объём деревьев по всей стране можно высадить только общими усилиями», – пояснила член федерального оргкомитета акции «Сохраним лес» Ольга Степченко.

В Мурманской области в прошлом году было высажено более 7 тысяч деревьев. В текущем году на площади 1,5 га в 52 квартале Никельского участкового лесничества Печенгского лесничества будут высажены 3 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

«Печенгское лесничество изобилует хвойными породами деревьев, сеянцы которых мы сейчас высаживаем. Данная локация была выбрана потому, что здесь был нарушен лес, на этой местности мы его восстанавливаем. Надеемся, что лет через 5 мы увидим здесь совершенно другую картину, и молодые саженцы будут радовать наш взгляд», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо экологической необходимости, высадка деревьев в данном конкретном месте имеет ещё и историческую символику – в 1941 году здесь шли ожесточённые бои, а в октябре 1944-го эта территория была освобождена от гитлеровцев в ходе Петсамо-Киркенесской операции.