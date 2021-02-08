Андрей Чибис призвал автомобилистов быть предельно аккуратными на дорогах

Обратить максимум внимания на уборку снега и обеспечение безопасности дорожного движения призвал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве. Глава региона отметил, что через системы Центра управления регионом видно, как активно ведётся работа и отрабатываются ранее данные поручения.

«Понятно, что снег идёт не прекращаясь. Важно в максимально короткие сроки делать всё возможное, чтобы не только дороги и тротуары, но и дворы были почищены, чтобы люди могли нормально добираться от домов до работы, детсадов и других необходимых мест с минимальными проблемами, – подчеркнул Андрей Чибис. – Также ещё раз обращаюсь ко всем водителям. Постарайтесь, пожалуйста, не использовать личный транспорт в этих погодных условиях. Ну, а если по-другому невозможно, – будьте предельно аккуратны. Потому что ещё раз повторюсь, происходящие дорожно-транспортные происшествия, когда коллеги детально разбирают их, в большинстве случаев связаны с неучётом погодных обстоятельств, скоростного режима, выездом на встречную полосу – всё это приводит часто к трагическим последствиям. Я ещё раз прошу всех быть предельно аккуратными. А муниципальные службы и дорожников – активно заниматься уборкой и обеспечением безопасности».