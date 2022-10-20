Андрей Чибис призвал глав муниципалитетов и министерств чаще незапланированно выезжать на ремонтируемые в регионе объекты

Губернатор Андрей Чибис призвал глав муниципалитетов и министерств региона чаще совершать незапланированные выезды на ремонтируемые в Мурманской области объекты, чтобы оперативно выявлять различные нарушения. 19 октября в ходе заседания оперативного штаба по строительству, которое состоялось сегодня, глава региона отметил, что сам регулярно посещает муниципалитеты в таком формате.

«Практика на мой взгляд очень эффективна. Подавляющее количество объектов – это проекты, за которые отвечают муниципальные власти. Очень важно существующие проблемы оперативно выявлять и решать на заседаниях нашего штаба. Вчера я был в Кольском районе и Североморске, посмотрел целый набор объектов, по ним сегодня обсудим ситуацию. Никто не знает, куда я поеду, и разговоры с людьми и прорабами на стройках помогают выявить много нюансов, которых нет в отчетах. Эти поездки буду продолжать и далее. Призываю вас, делайте так же – выходите из кабинетов и не предупреждая никого проезжайте и смотрите, как проводятся работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что позитивное впечатление произвёл Кольский район: благоустройство в Коле и ремонтные работы, которые продолжаются в Кольской ЦРБ.

«Год за годом мы целыми отделениями обновляем наше медицинское учреждение. Видно вовлечение и воодушевление всех сотрудников, начиная от старших медсестер отделений и заканчивая главврачом, как они к этому относятся, видно результаты проведенной за три года работы», – сказал губернатор.

Глава региона также осмотрел детские и спортивные площадки в Кольском районе и попросил муниципальные власти обратить внимание на их содержание.

«Помимо установки красивых и современных площадок важно, чтобы и содержание их и территорий вокруг было надлежащим. В Мурмашах, на улице Причальной, создана очень хорошая современная спортплощадка, но вокруг кто-то уже навалил мусора. Надо отдать должное Андрею Малхасяну, который получил от меня фото и уже вечером отписался, что всё убрано. Но у меня просьба, коллеги, чтобы ваши главы поселений свою территорию регулярно смотрели, оперативно убирали недостатки и мусор, не только в момент, когда мы сигналим. За этим очень важно следить», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Североморске глава региона посетил ряд городских пространств и образовательные учреждения. Губернатор отметил, что необходимо доделать мост через улицу Душенова, убрать мусор за детской площадкой около памятника «Алёша».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, посещая лицей №1, построенный в Североморске в прошлом году, губернатор отметил, что отзывы о школе очень позитивные, и от детей, и от родителей.

«Также прошу обратить внимание на школу №12, ремонт которой мы продолжаем и должны завершить к сентябрю следующего года. Чтобы фактически мы получили новую школу после реконструкции, которую сейчас проводим», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru