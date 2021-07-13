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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 10:00

Андрей Чибис призвал глав муниципалитетов не обострять ситуацию с безнадзорными животными

Вчера в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил рост числа жалоб и обсуждений по проблеме безнадзорных животных в социальных сетях.

«Призываю глав муниципалитетов не ждать рост жалоб от жителей Заполярья на бездомных собак и продолжить работу по их отлову. Координировать действия руководства населённых пунктов региона по данной проблеме продолжит региональный комитет по ветеринарии», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Напомним, что сообщить о безнадзорных животных северяне могут на портале «Наш Север». Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сервисе, перейти в раздел «Сообщения», выбрать соответствующую категорию и заполнить форму.

Как отметила на оперативном совещании в областном правительстве министр цифрового развития Зинаида Разживина, всего на прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1515 сообщений, из них решено – 908.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство», где чаще всего граждане сообщали о неубранном мусоре и песке на улицах. Также северяне сигнализировали в социальных сетях о проблемах озеленения городов и посёлков, ремонта дворов.

Кроме того, большое количество жалоб ЦУР зафиксировал с улицы Лобова в Мурманске, где, по информации местных жителей, отсутствуют детские площадки. Правила их установки пояснила муниципальная администрация.

Жители города Полярного жаловались на затягивание сроков строительства игрового комплекса «Кораблик». Администрация пояснила, что к 15 июля этого года будут выполнены работы по подготовке основания под детскую площадку. Установка самого комплекса пройдёт этим летом.

На втором месте – блок вопросов по теме «ЖКХ». В нём преобладали проблемы, касающиеся отсутствия или плохого качества воды, ремонта в подъездах.

Третье место занял блок «Дороги». Он представлен вопросами ремонта муниципальных дорог. Северян волнуют сроки работ в ЗАТО Видяево, где ремонтируется территория на повороте к памятнику экипажу «Курска». Решение данного вопроса находится на контроле у местной администрации.

На четвёртом месте – блок «Здравоохранение». Основные вопросы здесь касались нехватки врачей, сложностей с записью в медучреждения и работы родильных домов. Сигналы на некачественную медпомощь пациентам с коронавирусом поступили из Кандалакши. Местные жители беспокоятся, что в городе недостаточно ресурсов для эффективного лечения, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

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