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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.21 16:30

Андрей Чибис призвал муниципалитеты избегать ответов из категории перечисления нормативно-правовых актов

С 6 по 12 ноября Центр управления регионом зафиксировал 815 обращений, 466 решено в течение отчетного периода. Об этом сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Лидирует по количеству сообщений блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором месте – блок «Коронавирус», на третьем – блок «Благоустройство», на четвертом – блок «Дороги».

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось недостаточного или отсутствующего отопления.

Алексей Медведев акцентировал внимание на качестве ответов муниципальных властей жителям.

«Продолжают поступать жалобы от жителей микрорайона Росляково на то, что в квартирах прохладно. На запрос ГЖИ в адрес управляющей организации ООО «РЖКХ» ответа не поступило. Местные власти не смогли помочь жителям Заозерска, они процитировали правовые нормы, регламентирующие подачу отопления, и отправили граждан в управляющую компанию», – рассказал Алексей Медведев.

26 жалоб на холодные батареи зафиксировано от жителей Гаджиево. Местные власти также отправили всех жильцов в управляющую компанию. С 26 августа без воды остаются жильцы одной из квартир дома №10 по улице Миронова в Мурманске. УК на обращения жильцов не реагирует.

Как прокомментировал губернатор Андрей Чибис, ответы в виде перечисления нормативно-правовых актов без решения конкретных проблем неприемлемы.

«Если ЦУР даёт соответствующие данные, считайте это обращениями граждан, которые должны моментально отрабатываться. Люди же не просто так пишут о проблемах своих, не для того, чтобы получить ответ «ваш вопрос очень важен для нас». Нужна быстрая, оперативная реакция», – подчеркнул глава региона.

Наряду с проблемными сообщениями, Алексей Медведев отметил и примеры качественной отработки жалоб граждан, в подтверждение которых представлены фотоотчёты.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, по нескольким адресам в Мурманске оперативно восстановлено наружное освещение, прочищена ливневая канализация, устранено подтопление придомовой территории. В городе Полярные Зори отремонтирована уличная лестница. В Ковдоре и Колвице по жалобам граждан оперативно расчищены от снега придомовые и общественные территории. Оперативно отрабатываются сообщения о переполненных контейнерах для хранения ТКО.

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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