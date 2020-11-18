Андрей Чибис призвал муниципалитеты усилить контроль соблюдения мер безопасности из-за COVID-19

Сегодня губернатор Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание с органами местного самоуправления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований. Глава региона призвал муниципалитеты проводить регулярные рейды по соблюдению санитарных ограничений.

«Ситуация очень непростая, и система здравоохранения работает в крайне напряжённом режиме. Для помощи нашим медработникам по возможности необходимо выделять дополнительные автомобили для их транспортировки и привлекать волонтёров, – отметил Андрей Чибис. – Также в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой нужно выработать жёсткий комплекс мер, организовывать постоянные рейдовые проверки и привлекать к ответственности тех, кто нарушает введенные ограничения».

Губернатор поблагодарил сознательных граждан, которые не пренебрегают мерами безопасности. Андрей Чибис подчеркнул, что речь идёт, прежде всего, о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, при посещении северянами магазинов, в том числе торговых центров, и об ограничениях, связанных с работой заведений общественного питания, сообщает региональное Министерство информационной политики.