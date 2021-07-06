Андрей Чибис призвал муниципалитеты усилить контроль за отработкой обращений граждан

За прошлую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1 010 обращений, оставленных северянами в соцсетях и на портале «Наш Север». Из них в статус «решено» перешли 799 сообщений, остальные находятся в работе. Об этом на вчерашнем оперативном совещании сообщила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство», на втором месте – блок «ЖКХ», далее следуют темы «Коронавирус» и «Дороги».

«По вопросу уборки территорий нет информации о решении проблемы в Апатитах по улице Сидоренко, 9, в Кировске по улице Олимпийская, 8а, в Мончегорске по улице Гагарина, а также Североморске по улице Северная, 31», – отметила замминистра.

В летний период актуализируется проблема ремонта дворов. За минувшую неделю не было получено чёткого ответа от администрации города Апатиты по сообщениям с улиц Сидоренко, 28, 30, Ферсмана, 54, Дзержинского, 49, 7, Козлова, 3, Космонавтов, 38.

В блоке «Дороги» от жителей Полярного поступили жалобы на качество проведенного ремонта асфальтового покрытия на улице Героев «Тумана».

Андрей Чибис поручил до конца недели исправить недочёты и призвал муниципальные власти внимательнее относиться к сообщениям жителей.

«У нас этот инструмент работает для того, чтобы в автоматическом режиме понимать проблему и разбираться с ней», – подчеркнул глава региона.