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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.21 10:00

Андрей Чибис призвал муниципальные власти помочь северянам решить проблему ям во дворах

С 7 по 13 августа Центр управления регионом зафиксировал 1007 сообщений, 807 из них – находятся в статусе решенных. Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова. Лидирующие места по количеству сообщений заняли блоки вопросов по темам «ЖКХ», «Благоустройство», «Дороги» и «Здравоохранение».

В разделе «ЖКХ» чаще всего жители жаловались на протечки кровли, отсутствие горячей или холодной воды. Наибольшее количество сообщений по протечке кровель зафиксировано в областном центре. Сообщения находятся на отработке администрации Мурманска и Госжилинспекции. Управляющим компаниям направлены требования о необходимости выполнения ремонта крыш. Рост сообщений об отсутствии холодной воды на прошлой неделе был связан с аварийными работами в микрорайоне Росляково. Сейчас подача воды возобновлена.

В блоке «Благоустройство» жители сообщали о ямах во дворах, необходимости благоустройства общественного пространства и уборки территорий. Больше всего жалоб на состояние дворов поступило из Мончегорска, при этом пояснения администрации города основывались на том, что решение о ремонте дорог во дворе должны принимать сами жильцы. На оперативном совещании в минувший понедельник губернатор Андрей Чибис в очередной раз призвал муниципальные власти уходить от подобного формального подхода к отработкам просьб северян.

«Раз вы отписались, что собственники принимают соответствующее решение, помогите собственнику его принять, помогите найти источник финансирования для решения проблем ям во дворах. Жители оставляют свои сообщения на портале «Наш Север», в соцсетях не для того, чтобы вы разъясняли действующее законодательство, а для того, чтобы вы помогали решить проблему», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в разделе «Дороги» северяне преимущественно обращали внимание на затягивание сроков дорожных работ. Кроме того, мурманчане сообщали о низком качестве асфальтирования дороги в районе магазина «Полюс». Как пояснили в городской администрации, проведенные на этом объекте работы не приняты, после их окончания будет проведена комиссионная проверка, при выявлении недостатков подрядная организация должна будет устранить их за свой счет. Дорожные участки, о которых сигнализировали северяне, взяты на контроль.

 

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