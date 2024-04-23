Андрей Чибис призвал правоохранительные органы проверить ситуацию с лифтами в ряде многоквартирных домов Североморска

В ходе очередного заседания регионального правительства губернатор Мурманской области поручил руководству ЗАТО г. Североморск, региональным ведомствам и органам правопорядка разобраться с ситуацией с лифтами, возникшей в ряде домов города.

«Сегодня на заседании присутствуют представители правоохранительного блока. В этой связи хотел бы воспользоваться случаем и обратить внимание на ситуацию, при которой смена обслуживающих организаций приводит к порче лифтов – общедомового имущества. Это предмет уголовного разбирательства. Очень прошу коллег включиться в этот вопрос. Насколько я знаю, заявление уже написано. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут становиться причиной, при которой люди остаются без имущества. Это, как минимум, вопрос безопасности граждан», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Североморске в ряде многоэтажных домов при смене организации, ответственной за обслуживание лифтов, произошло их отключение. По факту незаконного отключения общедомового оборудования в правоохранительные органы направлены соответствующие заявления.

Под контролем Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области ведётся работа по запуску лифтов. Новая подрядная организация уже возобновила работу лифтов в части многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru