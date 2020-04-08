Андрей Чибис призвал руководителей банков срочно усилить меры безопасности из-за коронавируса

Вопросы организации обслуживания клиентов банков и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19 глава региона обсудил с представителями банковского сектора. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая встречу, губернатор сразу поднял проблему, решение которой не терпит отлагательств, – в условиях пандемии коронавируса большое скопление людей в банках, особенно пожилого возраста, недопустимо. Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо пересмотреть режим работы учреждений, организовать бесперебойное и, главное, безопасное обслуживание клиентов во всех отделениях, в том числе в помещениях с банкоматами.

«Знаю, что в ряде отделений банков толпы людей, среди которых пожилые северяне, ждут обслуживания. А в это время мы боремся с концентрацией граждан в общественных местах и вводим жёсткие ограничительные меры. Это недопустимо, коллеги. Необходимо увеличить время работы банков, строго следить за соблюдением социальной дистанции», – подчеркнул губернатор.

Как прозвучало на встрече, с целью минимизации рисков заражения COVID-19 граждан пожилого возраста, особо уязвимых для коронавируса, правительство Мурманской области совместно с ПАО «Сбербанк» планирует запустить пилотный проект по доставке на дом наличных денежных средств. Условия и сроки реализации проекта сейчас прорабатываются.

На особом контроле регионального правительства также вопрос взаимодействия банковского сектора с субъектами малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Андрей Чибис напомнил участникам селекторного совещания, что на федеральном и региональном уровнях принят ряд конкретных мер поддержки бизнеса, пострадавших от коронавируса, в частности кредитные каникулы. В непростых экономических условиях, по мнению главы региона, крайне важна клиентоориентированность и всесторонняя поддержка со стороны банков.

«Сегодня важно поддержать заполярный бизнес. Многое зависит от того, какую отсрочку по оплате кредита даст банк. Участники селектора, руководители банков, взяли на себя обязательства проинвентаризировать условия, обеспечить максимальную лояльность по отношению к предпринимателям, начать информационную работу по этому вопросу, чтобы в ближайшее время все чётко заработало. Координировать работу и осуществлять контроль будет Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова», – сказал Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.