Андрей Чибис призвал северян соблюдать масочный режим в общественном транспорте

Об усилении контроля за соблюдением гражданами масочного режима говорили вчера на рабочем совещании под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Участники онлайн-встречи – руководители транспортных предприятий рассказали главе региона, что в салонах автобусов и троллейбусов регулярно проводится дезинфекция, водители и кондукторы прошли инструктаж и требуют от пассажиров при входе надевать защитные маски. Но, как прозвучало на совещании, соблюдают правила около 85% граждан.

«Это большой риск для своего здоровья и здоровья окружающих. В нашем регионе у большого количества инфицированных болезнь протекает бессимптомно, и не подозревая этого такие люди могут пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы не подвергать риску окружающих, особенно людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, нужно просто соблюдать элементарные правила – носить маску в закрытых помещениях и в транспорте. Убедительно прошу это делать», – подчеркнул губернатор.

Глава региона призвал представителей компаний-перевозчиков усилить контроль за соблюдением масочного режима, отметив, что в общественном транспорте высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Андрей Чибис поручил профильному министру Артёму Гришину проработать вопрос о проведении регулярных рейдов с участием сотрудников полиции и принять все необходимые меры для предупреждения и пресечения угроз распространения инфекции при перевозке пассажиров.