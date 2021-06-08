Андрей Чибис призвал северян соблюдать правила пожарной безопасности на природе
Губернатор Андрей Чибис призвал жителей Мурманской области соблюдать правила пожарной безопасности на природе из-за повышенного риска возникновения возгораний в летний период. Зачастую причиной лесных пожаров становится неосторожное обращение людей с огнём. Напомним, вчера на границе Ковдорского и Кольского районов в двух километрах от озера был обнаружен лесной пожар.
«Пожар в Ковдорском районе тушим до сих пор. По предварительным данным причиной возгорания стал непотушенный костёр. В итоге, площадь возгорания достигла
По информации авиационной охраны лесов Мурманской области, в настоящее время лесной пожар остановлен, но не локализован. Его площадь перестала расти, но остаётся около 300-