Андрей Чибис призвал северян соблюдать правила пожарной безопасности на природе

Губернатор Андрей Чибис призвал жителей Мурманской области соблюдать правила пожарной безопасности на природе из-за повышенного риска возникновения возгораний в летний период. Зачастую причиной лесных пожаров становится неосторожное обращение людей с огнём. Напомним, вчера на границе Ковдорского и Кольского районов в двух километрах от озера был обнаружен лесной пожар.

«Пожар в Ковдорском районе тушим до сих пор. По предварительным данным причиной возгорания стал непотушенный костёр. В итоге, площадь возгорания достигла 350 гектаров , и десятки наших сотрудников лесоавиаохраны героически борются с огнём, – отметил Андрей Чибис. – Обращаюсь ко всем. Будьте осторожны в обращении с огнём. Последствия безответственности могут быть очень опасными».